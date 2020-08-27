Происшествия

В Псковской области украли более 100 метров рельсов

Железнодорожные рельсы похитили злоумышленники в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского ЛО МВД России на транспорте.

Установлено, что один из них является работником на железнодорожной станции Стругокрасненского района. Он предложил товарищам совершить тайное хищение рельсов со своего рабочего места.

Воспользовавшись служебным положением, правонарушитель организовал подельникам беспрепятственный проезд грузового автомобиля, оборудованного манипулятором. Так, с помощью техники они совершили хищение отрезков рельсов длиной более 100 метров.

Стражи правопорядка выяснили, что злоумышленники в возрасте от 26 до 37 лет планировали сбыть краденое в пункт приема металла, а вырученные деньги поделить между собой.

Сумма ущерба, причиненного организации транспортной инфраструктуры, составила более 50 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.