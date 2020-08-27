Происшествия

Великолучанин обокрал спящего знакомого и получил условный срок

Великолучанин обокрал знакомого и получил условный срок. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Куньинского района.

В суде установлено, что 4 июня молодой человек решил обокрасть автомобиль знакомого. Владелец автомобиля уснул на водительском сиденье, а злоумышленник тем временем похитил портмоне, деньги, связку ключей, смартфон и USB-кабель от него, внешний аккумулятор. Также с центрального разъема панели он демонтировал и похитил магнитолу, с заднего сиденья автомобиля - портативную колонку, после чего с запястья руки знакомого снял кварцевые часы, а затем похитил еще и набор ключей в пластмассовом кейсе из багажника.

Суд назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы с учетом статьи 73 УК РФ наказание считается условным с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев.