Происшествия

Автобус обстреляли в Харьковской области, есть погибшие

Харьковская полиция выясняет обстоятельства стрельбы в районе города Люботин. Как сообщает «Интерфакс-Украина», на киевской трассе, не доезжая до Люботина, сейчас стоят несколько полицейских машин и скорая, а на въезде в город – пробка.

По информации соцсетей, был заблокирован и расстрелян автобус. В одном из сообщений утверждается, что, по предварительной информации, «двое убиты, один ранен и один похищен». Сообщается, что «под Харьковом заблокирован бандитами и расстрелян автобус».

Вместе с тем в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области пока не подтверждают информацию об убитых.

«Насчет раненых выясняем», - сказали в отделе коммуникаций.

РИА Новости со ссылкой на замглавы МВД Украины сообщает, что полиция задержала подозреваемых в обстреле автобуса.