Происшествия

Пластиковый контейнер горел в доме на улице Коммунальной в Пскове

Пластиковый контейнер горел в жилом многоквартирном доме на улице Коммунальной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило 27 августа в 13:42. Для тушения пожара привлекались 3 единицы техники и 7 человек. Предполагается, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Смотрите также Мусорные контейнеры горели на улице Красноармейской в Пскове

В тот же день в 22:43 в деревне Михайлово Дедовичского района по той же причине сгорело бесхозное строение.

В результате пожаров никто не пострадал, добавили в ведомстве.

