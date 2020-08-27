Происшествия

Прокуратура взяла на контроль проверку причин пожара на швейной фабрике в Опочке

Прокурор Псковской области Иван Грибов взял на контроль ход и результаты проведения проверки причин и условий возникновения пожара на кожгалантерейной фабрике «Альянс» в Опочке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

Напомним, возгорание на фабрике (улица Коммунальная, 47) произошло утром 27 августа. Огнем были охвачены 130 квадратных метров. Пожар потушили лишь к 13.35. Погибли две женщины и пострадали трое.

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На месте происшествия для координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов работали заместитель прокурора области и прокурор Опочецкого района.