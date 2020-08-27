20 псковичей привлекли к ответственности за употребление наркотиков

К административной ответственности в Пскове за употребление наркотических и психотропных веществ без назначения врача за полгода привлекли 20 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.
На них возложили обязанность пройти обследование, но только девять посетили врача-нарколога, рассказала заместитель главного врача Наркологического диспансера Псковской области Татьяна Антонова в ходе заседания антинаркотической комиссии.
Кроме того, за тремя гражданами организовали диспансерное наблюдение: один человек с диагнозом «наркомания», два - с диагнозом «употребление наркотических средств с вредными последствиями».