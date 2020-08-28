Происшествия

Пустые окна, или Ангелы летать не умеют

С разницей в несколько дней в Пскове два ребенка выпали из окон. Оба мальчика живы, но с тяжелейшими травмами находятся в больнице. За одним из них не уследили старшие дети, когда мама пошла в магазин, а рядом с окном оказался стульчик. Второй закрыл друга на балконе и высунулся из окна оценить свою шалость.

«Мой сын и пострадавший мальчик вместе ходили в пришкольный лагерь, - рассказывает псковичка Мария Васильева. - Моему ребенку одиннадцать лет, другу его восемь. Сын пошел к нему в гости на Октябрьский проспект 20 августа. Сначала дома была мама, но часов в шесть или семь вечера она ушла. Бабушка должна была вернуться с работы около восьми. Остались одни и начали баловаться, скидывали с балкона огурцы, помидоры, яйца, это мне сын рассказал. А потом тот мальчик закрыл моего сына на балконе. И пошел в другую комнату, посмотреть на результат из окна. Ну и «нырнул».

Мальчик то ли начал выбивать москитную сетку, чтобы та не загораживала обзор. То ли слишком плотно к ней прислонился, пытаясь разглядеть происходящее на балконе. После падения с третьего этажа он находится в реанимации с переломом позвоночника. Врачи дают благоприятный прогноз на выздоровление, хотя произойдет оно очень нескоро.

Закрытого на балконе мальчика вызволяли спасатели МЧС, которых вызвали прохожие. Впечатлений ему хватит надолго, дома его трясло, а мама отпаивала валерьянкой.

«Родителям я бы посоветовала делать на окна ручки «антидети», закрывать их замком, - рекомендует Мария Васильева. - У меня такие стоят, думаю, теперь решетки на окна делать».

Следующее подобное происшествие произошло вечером 23 августа. Пострадавшему пять лет, он также в больнице с черепно-мозговой травмой. Мама вышла в магазин и оставила детей. Младший увидел оставленный у окна стульчик, оказался на подоконнике и облокотился на москитную сетку.

«В теплое время года падение из окон и балконов становится одной из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах. Дети очень уязвимы перед раскрытым окном из-за естественной любознательности», - предупреждают в Следственном комитете, ведомство сейчас занимается обоими случаями.

Рекомендации от Следственного комитета:

1. Никогда не держите окна помещения открытыми, если там находится ребенок! Вам кажется, что вы рядом, но секунда, на которую вы отвлечетесь, может стать последней в жизни вашего ребенка!

2. Никогда не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначены для защиты от падений! Напротив, москитная сетка способствует трагедии, ибо ребенок чувствует себя за ней в безопасности, поскольку она создает мнимую иллюзию закрытого окна.

3. Никогда не оставляйте ребенка без присмотра!

4. На окнах в доме, где есть маленький ребенок, непременно должны стоять хотя бы фиксаторы – это минимальная защита, они не позволяют ребенку открыть окно более, чем на несколько сантиметров.

5. Если у вас нет возможности прямо сейчас установить фиксирующее оборудование, вы можете просто открутить отверткой болты, крепящие рукоятки и убрать их, используя по мере необходимости и сразу вынимая после использования. Хранить их желательно повыше.

6. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник.

Действительно, если забить в поисковике фразу «ребенок выпал из окна», можно увидеть яркую картину заголовков со всей страны только за последние дни. Еще прошлым летом федеральный детский омбудсмен Анна Кузнецова приводила цифры в 700 детей, выпавших из окон за год, сравнивая печальную статистику с двумя опустевшими школами. В Пскове этим летом уже четыре подобных происшествия, тьфу-тьфу-тьфу, во всех случаях дети живы.

«Триста раз уже говорили, что москитная сетка не спасает детей от падения, - с горечью отмечает уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова. - Пятилетний мальчик, можно сказать, в рубашке родился, упал на клумбу. Дети падают из окон, в том числе, когда дома родители. В июне мама сидела в телефоне, а за спиной ребенок стоял на окне и упал».

Отдельно она останавливается на том, что родители невольно сами подталкивают детей к окну, не прививая мысль об опасности этой зоны:

«Когда мы держим детей в руках и ставим на подоконник, мы тем самым даем сигнал, что это безопасное место. Нужно проговаривать, что это опасно, сто раз надо повторить, что открывать окно без мамы или папы нельзя, что падать больно. Ребенок должен чувствовать опасность нахождения у раскрытого окна».

Уполномоченный после недавних случаев связалась с комитетом по образованию с просьбой на родительских собраниях еще раз остановиться на вопросах профилактики подобных ситуаций. Также к предупреждению подключаются общественники из «Совета отцов», в частности, они расклеят информационные листовки в подъездах с рекомендациями для родителей.

К родителям пострадавших, скорее всего, никакие санкции применены не будут.

«Практика наказания родителей за оставление ребенка в ситуации, которая может навредить его здоровью, не совсем распространена. Это несчастный случай. Кто может больше наказать родителя, чем он сам? - задается вопросом Наталия Соколова. - Или нужно штраф выписать, в тюрьму посадить, забрать ребенка и поместить в детский дом? Родитель же не поставил ребенка на открытое окно».

В своих соцсетях она разместила детский рисунок с трогательной подписью «Ваши ангелы не умеют летать». И еще раз напомнила родителям о правилах безопасности: «Родители, пожалуйста, запомните сами и передайте тем, кто не знает: мы в ответе за жизнь, здоровье и безопасность детей».

Юлия Магера