Пустые окна, или Ангелы летать не умеют

С разницей в несколько дней в Пскове два ребенка выпали из окон. Оба мальчика живы, но с тяжелейшими травмами находятся в больнице. За одним из них не уследили старшие дети, когда мама пошла в магазин, а рядом с окном оказался стульчик. Второй закрыл друга на балконе и высунулся из окна оценить свою шалость.
«Мой сын и пострадавший мальчик вместе ходили в пришкольный лагерь, - рассказывает псковичка Мария Васильева. - Моему ребенку одиннадцать лет, другу его восемь. Сын пошел к нему в гости на Октябрьский проспект 20 августа. Сначала дома была мама, но часов в шесть или семь вечера она ушла. Бабушка должна была вернуться с работы около восьми. Остались одни и начали баловаться, скидывали с балкона огурцы, помидоры, яйца, это мне сын рассказал. А потом тот мальчик закрыл моего сына на балконе. И пошел в другую комнату, посмотреть на результат из окна. Ну и «нырнул».
Мальчик то ли начал выбивать москитную сетку, чтобы та не загораживала обзор. То ли слишком плотно к ней прислонился, пытаясь разглядеть происходящее на балконе. После падения с третьего этажа он находится в реанимации с переломом позвоночника. Врачи дают благоприятный прогноз на выздоровление, хотя произойдет оно очень нескоро.
Закрытого на балконе мальчика вызволяли спасатели МЧС, которых вызвали прохожие. Впечатлений ему хватит надолго, дома его трясло, а мама отпаивала валерьянкой.
«Родителям я бы посоветовала делать на окна ручки «антидети», закрывать их замком, - рекомендует Мария Васильева. - У меня такие стоят, думаю, теперь решетки на окна делать».
Следующее подобное происшествие произошло вечером 23 августа. Пострадавшему пять лет, он также в больнице с черепно-мозговой травмой. Мама вышла в магазин и оставила детей. Младший увидел оставленный у окна стульчик, оказался на подоконнике и облокотился на москитную сетку.
«В теплое время года падение из окон и балконов становится одной из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах. Дети очень уязвимы перед раскрытым окном из-за естественной любознательности», - предупреждают в Следственном комитете, ведомство сейчас занимается обоими случаями.
Рекомендации от Следственного комитета:
1. Никогда не держите окна помещения открытыми, если там находится ребенок! Вам кажется, что вы рядом, но секунда, на которую вы отвлечетесь, может стать последней в жизни вашего ребенка!
2. Никогда не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначены для защиты от падений! Напротив, москитная сетка способствует трагедии, ибо ребенок чувствует себя за ней в безопасности, поскольку она создает мнимую иллюзию закрытого окна.
3. Никогда не оставляйте ребенка без присмотра!
4. На окнах в доме, где есть маленький ребенок, непременно должны стоять хотя бы фиксаторы – это минимальная защита, они не позволяют ребенку открыть окно более, чем на несколько сантиметров.
5. Если у вас нет возможности прямо сейчас установить фиксирующее оборудование, вы можете просто открутить отверткой болты, крепящие рукоятки и убрать их, используя по мере необходимости и сразу вынимая после использования. Хранить их желательно повыше.
6. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник.
Действительно, если забить в поисковике фразу «ребенок выпал из окна», можно увидеть яркую картину заголовков со всей страны только за последние дни. Еще прошлым летом федеральный детский омбудсмен Анна Кузнецова приводила цифры в 700 детей, выпавших из окон за год, сравнивая печальную статистику с двумя опустевшими школами. В Пскове этим летом уже четыре подобных происшествия, тьфу-тьфу-тьфу, во всех случаях дети живы.
«Триста раз уже говорили, что москитная сетка не спасает детей от падения, - с горечью отмечает уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова. - Пятилетний мальчик, можно сказать, в рубашке родился, упал на клумбу. Дети падают из окон, в том числе, когда дома родители. В июне мама сидела в телефоне, а за спиной ребенок стоял на окне и упал».
Отдельно она останавливается на том, что родители невольно сами подталкивают детей к окну, не прививая мысль об опасности этой зоны:
Уполномоченный после недавних случаев связалась с комитетом по образованию с просьбой на родительских собраниях еще раз остановиться на вопросах профилактики подобных ситуаций. Также к предупреждению подключаются общественники из «Совета отцов», в частности, они расклеят информационные листовки в подъездах с рекомендациями для родителей.
К родителям пострадавших, скорее всего, никакие санкции применены не будут.
«Практика наказания родителей за оставление ребенка в ситуации, которая может навредить его здоровью, не совсем распространена. Это несчастный случай. Кто может больше наказать родителя, чем он сам? - задается вопросом Наталия Соколова. - Или нужно штраф выписать, в тюрьму посадить, забрать ребенка и поместить в детский дом? Родитель же не поставил ребенка на открытое окно».
В своих соцсетях она разместила детский рисунок с трогательной подписью «Ваши ангелы не умеют летать». И еще раз напомнила родителям о правилах безопасности: «Родители, пожалуйста, запомните сами и передайте тем, кто не знает: мы в ответе за жизнь, здоровье и безопасность детей».
Юлия Магера