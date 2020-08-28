Происшествия

На 15 лет могут лишить свободы жительницу Красногородского района, зарезавшую сожителя

В Пыталовский районный суд направлено для рассмотрения уголовное дело в отношении жительницы Красногородского района, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе предварительного расследования установлено, что женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшего конфликта нанесла своему сожителю несколько ударов ножом в область шеи, что привело к повреждению сонной артерии и смерти потерпевшего.

Санкция части 1 статьи 105 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.