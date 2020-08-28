Происшествия

«Трудотерапию» назначили островичу за кражу оборудования РЖД

Мировой суд рассмотрел уголовное дело по обвинению жителя Островского района в совершении кражи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской транспортной прокуратуре.

Установлено, что в период с 27 ноября по 2 декабря 2019 года мужчина тайно похитил с территории, прилегающей к железнодорожному мосту через реку Утроя Островского района, железнодорожные костыли и лапчатые болты, принадлежащие ОАО «РЖД». Общая стоимость оборудования - более 45 тысяч рублей.

Примечательно, что это уголовное дело ранее приостанавливалось органом дознания полиции в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности. Только после отмены заместителем Псковского транспортного прокурора указанного решения и выполнения данных прокурором указаний по уголовному делу виновный был установлен, а уголовное дело направлено в суд.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал мужчину виновным в совершении инкриминированного преступления и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 100 часов.