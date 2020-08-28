Происшествия

Застолье молодых великолучанок закончилось поножовщиной

Застолье двух девушек в Великих Луках закончилось поножовщиной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сообщение о госпитализации девушки с колото-резаным ранением грудной клетки поступило в полицию утром 27 августа. Полицейские установили, что 23-летняя великолучанка выпивала спиртное вместе со знакомой в жилом доме на проспекте Гагарина. Во время застолья у девушек произошел конфликт, в ходе которого потерпевшая получила удар ножом в грудь.

Подозреваемая 1995 года рождения призналась в совершенном преступлении. Ранее она была осуждена за причинение легкого вреда здоровью.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).