Происшествия

В Пскове возбуждено уголовное дело по факту обнаружения фальшивки

Поддельную тысячерублевую купюру изъяли полицейские в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сообщение о денежной купюре с признаками подделки поступило в полицию днем 27 августа. Ее обнаружила заведующая кассой финансового учреждения на Октябрьском проспекте. Фальшивая банкнота поступила в организацию в суточной выручке от частной фирмы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).