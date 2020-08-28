Происшествия

Псковичка незаконно прописала в своей квартире двух иностранцев

Псковичка незаконно зарегистрировала в своей квартире двух граждан Азербайджана 1978 и 1996 годов рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Безработная женщина 1965 года рождения фиктивно зарегистрировала иностранцев в квартире многоэтажного дома по улице Юбилейной в Пскове.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации).