Происшествия

Житель Дновского района замахнулся кирпичом на мать бывшей сожительницы и получил срок

В Дновском районе суд рассмотрел уголовное дело по обвинению местного жителя в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы). Об этом Псковской Ленте Новостей в Псковской транспортной прокуратуре.

Установлено, что мужчина, находясь на железнодорожном перроне вокзала Дно, в ходе конфликта с матерью своей бывшей сожительницы, на фоне длительных личных неприязненных отношений, решил запугать женщину - схватил лежащий на земле кирпич, замахнулся им в ее сторону и высказал угрозу убийством. Однако реализовать свою угрозу он не смог, так как женщина скрылась от него в помещении центрального поста станции Дно.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал мужчину виновным в совершении инкриминированного преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 8 месяцев условно с испытательным сроком 6 месяцев.