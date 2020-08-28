Происшествия

Росгвардейцы задержали размахивающего пистолетом новоржевца

Росгвардейцы задержали новоржевца, который угрожал мужчине пневматическим пистолетом. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны получили сообщение, что у дома на улице Германа в Новоржеве неизвестный угрожает мужчине пистолетом. «Незамедлительно прибыв на место, росгвардейцы пресекли противоправные действия», - отметили в пресс-службе.

Выяснилось, что задержанный сотрудниками Росгвардии местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка.