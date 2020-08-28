Происшествия

Архангелогородец осужден за попытку присвоения миллионов со счета умершего великолучанина

Приговором Великолукского городского суда житель Архангельской области признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСБ России по Псковской области, осужденный входил в преступную группу, которая специализировалась на хищении денежных средств с банковских счетов жителей псковского региона.

Так, в марте 2019 года злоумышленники, представив поддельное свидетельство о праве на наследство по закону и свидетельство о смерти, пытались присвоить более 3 млн рублей, сняв их со счета жителя города Великие Луки, официально признанного умершим и не имеющего наследников. Однако их преступный замысел пресекли сотрудники регионального УФСБ.

Виновное лицо привлечено к уголовной ответственности с назначением наказания в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев условно. 21 июля приговор вступил в законную силу.