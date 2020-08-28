Происшествия

Продукты похитил мужчина из великолукского магазина

Продукты питания похитил 29-летний мужчина в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Так, 28 августа около 11.00 находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Великолукский» получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на Октябрьском проспекте, поступил сигнал «Тревога».

Незамедлительно прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 29-летнего мужчину, который похитил из торгового зала продукты питания.

Подозреваемый передан сотрудникам полиции.