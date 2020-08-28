Происшествия

Пропавшего в марте прошлого года великолучанина ищет полиция

Полиция ищет жителя Великих Лук, пропавшего в марте прошлого года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки устанавливается местонахождение Андрея Федорова, 1976 года рождения. По имеющимся данным, 22 марта минувшего года он ушел из дома по улице Радищева в Великих Луках. И до настоящего времени местонахождение мужчины не установлено.

Приметы: был одет в черную куртку с красными манжетами, черную вязаную шапку, черные спортивные штаны, сапоги (низ - резиновый, верх -матерчатый).

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Федорова, просят позвонить по телефонам: (811-53) 5-27-94, 89062231128 или 02.