Происшествия

Карантин спровоцировал всплеск интернет-мошенничества

За время ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, в России резко выросло число зарегистрированных случаев интернет-мошенничества, передает searchengines.guru. Как свидетельствует статистика Генпрокуратуры РФ, за шесть месяцев 2020 года число случаев такого мошенничества выросло на 76% по сравнению с первым полугодием 2019 года.

Всего с апреля по июнь прокуратура зафиксировала 82,5 тыс. случаев мошенничества, в том числе больше двух третей (71%) по телефону или через интернет. В аналогичный период прошлого года с помощью средств телекоммуникации совершалось только 50% мошенничеств, показывает статистика Генпрокуратуры. Это указывает на то, что общий прирост обеспечили именно случаи телефонного и кибермошенничества. В два раза увеличилось число преступлений по статье 159.3 (мошенничество с банковскими картами).

По сравнению с прошлым годом в Санкт-Петербурге число зарегистрированных случаев мошенничества выросло вдвое, в Москве - на 76%, в Свердловской области - на 60%.

Юристы указывают, что карантин создал идеальные условия для интернет-мошенников: из-за закрытия большинства торговых точек возникли новые поводы и основания для безналичных расчетов, люди начали охотнее реагировать на предложения товаров и услуг на онлайн-площадках.

Карантин породил несколько новых форм интернет-мошенничества. Например, сотрудники коммерческих компаний и госсектора России и СНГ получали рассылки с вредоносной программой якобы от имени авторитетных международных организаций, связанных со здравоохранением (ВОЗ, ЮНИСЕФ). В соцсетях предлагалось купить справки-пропуска на период карантина по цене от 3000 до 5500 рублей. На сайтах объявлений размещались лоты с намеренно заниженными ценами, а когда откликался потенциальный покупатель, ему приходила ссылка на фишинговую страницу якобы курьерского сервиса, куда нужно было перевести деньги за товар и доставку.

В апреле эксперты «Лаборатории Касперского» выявили 58 страниц, мимикрирующих под Авито, а в июле - уже 201. Общее же число обнаруженных подделок под эту площадку за семь месяцев превысило 500.

Кроме того, наблюдался существенный рост числа сайтов, предлагающих якобы простой и быстрый заработок, например, обещание заработка на майнинге криптовалюты. Преступники также продвигали ресурсы, на которых можно было бы якобы оформить заявку на социальные выплаты в связи с пандемией.

Массовый переход на удаленную работу и рост популярности онлайн-торговли привели к тому, что число DDoS-атак за время карантина выросло на 15%, атак на сотрудников компаний, в первую очередь через фишинг, - на 10%; сами вредоносные рассылки стали более таргетированными и потому чаще вызывали доверие у получателей.

Кроме того, по словам экспертов, явным трендом стало увеличение числа утечек информации через сотрудников компаний. ИТ- и ИБ-службам организаций стало сложнее контролировать персонал, поэтому некоторые сотрудники впали в иллюзию безнаказанности своих действий.