Происшествия

Мужчину с косметикой задержала Росгвардия в Пскове

В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Находившейся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из охраняемого объекта - магазина на улице Советской - поступил сигнал «Тревога». Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 31-летнего псковича, который похитил из торгового зала косметические средства.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.

Добавим, что мужчина взял два баллона пены для бритья. Ему грозит административная ответственность.