Происшествия

Контрабанду почти 17 тысяч пачек сигарет пресекли псковские пограничники

Более 16,7 тысячи спрятанных пачек сигарет обнаружили пограничники в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Пограничного управления ФСБ России.

В железнодорожном пункте пропуска «Себеж» пограничники нашли следы проникновения в два опломбированных бункерных вагона грузового состава, направлявшегося в сопредельное государство.

В ходе комиссионного досмотра этих вагонов, грузом которых значилась пшеница, обнаружили упакованные в прямоугольные брикеты и обмотанные полиэтиленом черного цвета сигареты. По предварительной оценке, стоимость выявленной партии сигарет составила более 1,3 млн рублей.

Табачную продукцию изъяли для проведения экспертизы и принятия процессуальных решений.