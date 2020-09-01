Происшествия

В Псковской области ищут пропавшего в 1995 году мужчину

В Псковской области устанавливается местонахождение без вести пропавшего местного жителя. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области, в рамках поступившего от родственников обращения проводятся мероприятия по установлению местонахождения пропавшего 25 лет назад псковича Смирнова Владимира Петровича, 1968 года рождения, который в декабре 1995 года пропал без вести при возвращении домой из Тульской области.

Приметы: рост около 176 см, волосы русые, усы рыжеватые, глаза серо-зеленые.

Был одет (на момент исчезновения): шапка норковая, куртка из плащевой ткани коричнево-зеленого цвета, меховой жилет, джемпер серый с орнаментом, рубашка джинсовая синего цвета, брюки джинсовые черного цвета, ботинки черного цвета.

При себе имел документы на свое имя.

Лицам, располагающим какой-либо информацией о местонахождении без вести пропавшего лица, либо обстоятельствах исчезновения, необходимо обратится в отдел криминалистики следственного управления СК России по Псковской области по адресу: г.Псков, пер.Комиссаровский, д.7-а, либо позвонить по телефону: (8112)29-13-72.