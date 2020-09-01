Происшествия

В Порховском районе ночью искали потерявшегося в лесу мужчину

В Порховском районе в ночь на 2 сентября искали потерявшегося в лесу мужчину. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного управления МЧС, 1 сентября в 20.10 от дежурного УМВД России по Порховскому району поступила заявка на оказание помощи в поисках человека.

В лесном массиве у деревни Веретени пропал мужчина 1968 года рождения. Для оказания помощи сотрудникам полиции было направлено отделение пожарно-спасательной части №25 в составе 3 человек и 1 единицы техники.

В 1.15 2 сентября потерявшийся вышел из леса на звуки сирены.