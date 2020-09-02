Происшествия

Псковские полицейские применили оружие против агрессивной собаки

Псковские полицейские обезвредили агрессивную собаку в Любятово. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

«В полицию Пскова поступило сообщение о том, что в частном секторе в Любятово бегает агрессивный ротвейлер. Животное забежало на чужой участок, где находились дети. Хозяин участка увел детей домой и вызвал полицию, так как собака кидалась на людей, лаяла, вела себя агрессивно. По сообщению на место оперативно прибыл наряд ППС. Когда собака кинулась на полицейского, его коллега вынужден был применить оружие с целью обезвреживания опасного животного», - рассказали в ведомстве.

После этого стражи порядка вызвали на место происшествия представителей зоозащиты. «Полиция призывает граждан внимательно относиться к своим домашним животным. Из-за недосмотра хозяев могла произойти трагедия, могли пострадать люди», - заключили в УМВД.