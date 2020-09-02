Происшествия

В Дедовичах проводится проверка по факту гибели рабочего в лесопильном цехе

Проводится доследственная проверка по сообщению о гибели рабочего в лесопильном цехе в поселке Дедовичи. Информация поступила сегодня, 2 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Псковской области.

По предварительным данным, 31-летний старший мастер погиб в момент совершения манипуляций на ленточнопильном станке.

Следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. В настоящее время они изучают документы и устанавливают круг лиц, на которых в силу их служебного положения или по специальному распоряжению возложена обязанность по созданию условий по соблюдению правил и норм охраны труда на этом участке работы, добавили в ведомстве.