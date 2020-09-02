Происшествия

Жилой дом горел в Пскове на улице Птичьей

Жилой дом горел в Пскове на улице Птичьей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, информация о пожаре поступила 2 сентября в 22.36.

В жилом доме 8 на 5 метров сгорела кровля, выгорело изнутри помещение веранды, дом закопчен по всей площади. Причина пожара - короткое замыкание электропроводки. Спасены баня и хозпостройка.

В 5.26 2 сентября произошел пожар в деревне Еремино Палкинского района. Сгорели жилой дом 6 на 6 метров и хозяйственная постройка 3 на 4 метра. Причина пожара, по предварительным данным, - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.