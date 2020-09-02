Происшествия

Новоржевец на 18 лет лишился свободы за убийства, вымогательство и культивирование конопли

Жителю Новоржевского района вынесен приговор за незаконное культивирование конопли, кражу и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов. При этом ранее он был осужден за ряд вымогательств, похищений и убийств, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В суде установлено, что мужчина с целью последующего потребления вырастил по месту своего жительства в городе Новоржеве 110 кустов конопли. Также он хранил в доме более 3,5 кг уже высушенных частей этого растения, исправный пистолет «WALTER» калибра 7,65 мм, охотничий карабин «Сайга 308-1» и патроны к ним, а в конце марта 2018 года злоумышленник совершил еще и кражу из дачного дома на общую сумму свыше 44 тыс. рублей.

В июне Сестрорецкий районный суд города Санкт-Петербурга признал его виновным в убийствах, похищении людей, вымогательстве (пункты «а, в, ж, з, к» части 2 статьи 105 УК РФ, пункт «а» части 3 статьи 126 УК РФ, пункты «а, б, в» части 3 статьи 163 УК РФ) и приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Пушкиногорский районный суд, учитывая позицию государственного обвинителя, по совокупности преступлений окончательно назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда вступил в законную силу.