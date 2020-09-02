Происшествия

Полицейские задержали великолучанина за хранение конопли. ФОТО

Полицейские задержали 42-летнего жителя Великих Лук за хранение наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе личного досмотра оперативники изъяли у мужчины более 6 граммов марихуаны. А когда полицейские обследовали приусадебный участок подозреваемого и его надворные постройки, обнаружили в сарае великолучанина еще почти полкилограмма конопли.

Подозреваемый рассказал, что наркосодержащие растения и вещество хранил для собственного употребления.

В отношении него следственный отдел городского ОМВД возбудил уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 228 УК РФ. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.