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Полицейские задержали великолучанина за хранение конопли. ФОТО

03.09.2020 11:19|ПсковКомментариев: 0

Полицейские задержали 42-летнего жителя Великих Лук за хранение наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе личного досмотра оперативники изъяли у мужчины более 6 граммов марихуаны. А когда полицейские обследовали приусадебный участок подозреваемого и его надворные постройки, обнаружили в сарае великолучанина еще почти полкилограмма конопли.

Подозреваемый рассказал, что наркосодержащие растения и вещество хранил для собственного употребления.

В отношении него следственный отдел городского ОМВД возбудил уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 228 УК РФ. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Теги: #великие луки #наркотики #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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