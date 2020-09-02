Происшествия

В Печорах попытались взломать банкомат топором

32-летний житель Печор попытался взломать банкомат топором. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 3 сентября подозреваемый пришел в финансовую организацию на улице Юрьевской в Печорах. Там он и попытался взломать банкомат, чтобы украсть деньги. Спустя несколько попыток мужчина решил убежать с места преступления, поскольку вскрыть банкомат не удалось. Автоматическая система охраны банка заблокировала двери, поэтому ему пришлось разбить топором оконное стекло, чтобы сбежать.

Ранее молодой человек уже был судим за кражу. Печерянин сознался в содеянном. Установлено, что в момент взлома в банкомате находилось около 2 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и части 4 статьи 158 УК РФ (кража).