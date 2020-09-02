Происшествия

Пограничники задержали пытавшихся скрыться на автомобиле иностранцев в Невельском районе

Пограничники задержали пытавшихся скрыться на автомобиле 10 иностранцев в районе деревни Стайки Невельского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Нарушителей, которые пытались незаконно пересечь российско-белорусскую государственную границу, псковские пограничники поймали совместно с коллегами из Смоленской области.

«Автомобиль с нарушителями двигался от линии государственной границы вглубь России, - отметили в пресс-службе. - Водитель, заметив пограничников, потребовавших остановиться, предпринял попытку скрыться, но в ходе преследования иностранцы были задержаны».

Выяснилось, что водитель - гражданин сопредельного государства - перевозил граждан одной из бывших советских республик, которые планировали работать в России. В числе задержанных нарушителей был мужчина, которому не разрешен въезд в Россию вплоть до 2024 года.

Правонарушителей задержали на срок до 48 часов. Проводится комплекс административно-процессуальных действий и проверочных мероприятий, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение.