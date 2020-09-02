Происшествия

Сотрудники ФСБ задержали 13 планировавших массовые убийства россиян

Сотрудники ФСБ в ряде регионов задержали 13 россиян, которые планировали массовые убийства с использованием самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей и холодного оружия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Фото: Центр общественных связей ФСБ

Кроме того, задержанные склоняли интернет-пользователей к совершению таких преступлений. При этом 11 из них являлись участниками закрытого интернет-сообщества одной из социальных сетей.

Видео: Центр общественных связей ФСБ / РБК

ФСБ изъяла личные дневники и средства связи задержанных, в которых имелись инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств, схемы нападений на учебные заведения, здания правоохранительных структур и места с массовым скоплением людей.

А в адресах проживания изъяли четыре готовых к применению самодельных взрывных устройства с поражающими элементами, компоненты для их сборки и изготовления зажигательных смесей, а также хранящееся с нарушениями охотничье гладкоствольное, травматическое и холодное оружие.

Согласно переписке задержанных, пишет РБК, один из них спрятал бомбы «у бабушки», а 1 сентября собирался взорвать их на школьной линейке.

По результатам экспертиз будут приняты соответствующие процессуальные решения, а также профилактические меры.