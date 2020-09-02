Происшествия

12 собак не смогли выехать из Псковской области в Англию из-за чипа

12 собак запретили к вывозу из России в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В ходе проведения ветеринарного контроля на российско-латвийском участке границы инспекторы выявили нарушение ветеринарных требований ЕС, выразившееся в отсутствии средства идентификации (чипа) у одной собаки. Животные перевозились в автотранспортном средстве из Московской области в английский город Питерборо.

«В соответствии с требованиями ЕС, идентификация кошек и собак, рожденных до 3 июля 2011 года, возможна в виде легкочитаемого клейма, остальных животных - в виде имплантированного чипа», - пояснили в пресс-службе.

Вывоз с территории России «живого» груза запретили, был оформлен акт о его возврате.