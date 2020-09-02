Происшествия

Псковскую супружескую пару арестовали за неуплату алиментов

10 суток административного ареста получила псковская супружеская пара за неуплату алиментов на содержание своего несовершеннолетнего сына. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В ведомстве рассказали, что ребенок не проживает с безработными родителями, которые никаких мер для оплаты алиментных платежей не предпринимают. Задолженность у каждого из них свыше 300 тысяч рублей.

«Ранее оба привлекались к уголовной ответственности за неуплату алиментов, но на путь исправления не встали и продолжили уклонятся от выплаты алиментов», - пояснили в пресс-службе.

Супругов принудительно доставили к приставу, который привлек их к административной ответственности по статье 5.35.1. КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей). Решение об административном аресте принял суд.