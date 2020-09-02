Происшествия

Житель Литвы осужден за нарушение границы в Псковской области

Пыталовский районный суд вынес приговор иностранцу - он привлечен к уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В июне в районе населенного пункта Селиваны Пыталовского района, в нескольких сотнях метров от государственной границы, пограничники задержали 35-летнего жителя Литвы. В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина, не имея при себе документов, незаконно пересек государственную границу и направлялся в Россию в поисках лучших условий жизни.

Решением Пыталовского районного суда иностранец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 322 УК РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. С учетом срока нахождения под стражей, от наказания в виде штрафа он освобожден.

Сейчас мужчина находится в Центре временного содержания иностранных граждан, ожидая выдворения с территории Российской Федерации с последующим ограничением въезда на срок до 5 лет.