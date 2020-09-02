Происшествия

Судимый за изнасилование гдович ограбил знакомого в заброшенном кафе

Ранее судимый за изнасилование житель Гдовского района ограбил знакомого в заброшенном кафе «Придорожное». Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от источника, близкого к правоохранительным органам.

В пустующем заведении вблизи села Ямм злоумышленник 1996 года рождения с применением силы открыто похитил у молодого человека кошелек, в котором находились деньги в сумме 1400 рублей.

Грабителю предъявили обвинение по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ. Он был задержан местными полицейскими. Суд удовлетворил ходатайство следователей об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Расследование по уголовному делу продолжается.