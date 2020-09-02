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Себежанин оглушил топором задушившую семь кур больную «лису»

Задушившего семь кур облезлого зверя, вокруг которого возникли споры по поводу его видовой принадлежности, оглушили топором в деревне Мостище Себежского района, пишет районная газета «Призыв».

Фото: газета «Призыв»

Хозяйка частного дома Татьяна Иванова рассказала, что зверя, которого она называет лисой, увидела в хлеву. «Вышла я на улицу, слышу - кричат куры. Открыла дверь в хлев. Стоит пыль столбом. Ничего не видно. Но понимаю, что внутри какой-то зверь. Увидела только, что у него уши торчком. Выскользнула. Дверь прикрыла. А сама к окну. Вижу, что лисица. Позвала брата. Тот взял лопату. Вошел. Лиса не испугалась. Попытались оглушить - безуспешно. Пришлось взять топор. Обухом топора оглушили», - сообщила она.

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Местная жительница уверена, что лис в окрестностях две, поскольку видели еще одну примерно такого же состояния, но крупнее.

Отмечается, что от животного исходил неприятный запах. За время «визита» в хлев животное задушило семь кур, одна птица съедена.