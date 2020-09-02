Происшествия

Похититель продуктов питания задержан в Пскове

В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на Рижском проспекте, поступил сигнал «Тревога».

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 48-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.