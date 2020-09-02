Происшествия

Две женщины заблудились и провели ночь в стругокрасненском лесу

В Стругокрасненском районе две женщины заблудились и провели ночь в лесу. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в субботу, 5 сентября, в 19.10 от полиции поступила заявка на оказание помощи в поиске людей.

Две женщины отправились в лес и потерялись. Найти их удалось вблизи деревни Ивановка Плюсского района 6 сентября в 11.50. Поиски вели специалисты поисково-спасательного отряда Гдова.

6 сентября в 13.00 от гдовского отдела полиции поступила заявка на поиск мужчины 1955 года рождения в лесном массиве у поселка Ямм. В 17.30 мужчина был найден.