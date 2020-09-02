Происшествия

Молодой человек сломал ребра и пробил легкое знакомому в Кунье

27-летний житель поселка Кунья причинил тяжкий вред здоровью знакомому. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ночь на 6 сентября злоумышленник пришел домой к 29-летнему знакомому, где из-за неприязненных отношениях нанес ему несколько ударов. При этом для поддержки он привел с собой своего товарища. В результате у хозяина дома оказались сломанными ребра и пробито легкое. «Мужчина выбежал из дома в надежде скрыться от своего обидчика, но ему это не удалось», - отметили в ведомстве.

Преступление пресекли проезжавшие мимо сотрудники отделения полиции по Куньинскому району. «Услышав крики, стражи порядка поспешили на помощь потерпевшему, его оппонент был задержан», - добавили в пресс-службе.

Избитого госпитализировали в Великолукскую межрайонную больницу. Задержанный дал признательные показания.