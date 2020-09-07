Происшествия

Автомобиль псковича обстреляли в Ленобласти

Автомашину жителя Псковской области обстреляли в Ленобласти, пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В воскресенье, 6 сентября, в 12.46 в полицию обратился житель Псковской области 1992 года рождения и сообщил о стрельбе на автодороге Волхов - Кириши, в 500 метрах от Волхова.

Правоохранители задержали двоих участников конфликта на автодороге Зуево - Новая Ладога, в 200 метрах от деревни Мемино. Житель Волхова 1982 года рождения, водитель автомобиля «ТагАЗ», один раз выпалил из травматического пистолета «ОСА» в сторону Renault.

С места происшествия изъяли пистолет и восемь патронов. Потерпевший от написания заявления о противоправных действиях отказался, после опроса уехал. Второго водителя доставили в отделение, составили административный протокол, потом завели уголовное дело за хулиганство. С мужчины взяли подписку и невыезде.