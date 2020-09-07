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Происшествия

Более 50 человек погибли на пожарах в Псковской области с начала года

07.09.2020 14:47|ПсковКомментариев: 0

3722 пожара зарегистрировано в Псковской области за 8 месяцев 2020 года. Материальный ущерб составил 37 миллионов 814 тысяч рублей. Погиб 51 человек, из них один ребенок, травмированы 44 человека, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления МЧС.

Причины пожаров: неосторожное обращение с огнем (3230 случаев), нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования (207 случаев), нарушение правил устройства и эксплуатации печи (156 случаев), поджоги (72 случая), на транспорте (37 случаев), иные (20 случаев).

В городах и райцентрах области произошло 1094 пожара, которыми причинен ущерб в размере 8 миллионов 447 тысяч рублей. Погибли 19 человек.

В сельской местности за текущий период зарегистрировано 2628 пожаров, материальный ущерб составил 29 миллионов 367 тысяч рублей. На пожарах погибли 32 человека, из них 5 человек находились в нетрезвом виде.

За 8 месяцев в жилом секторе зарегистрирован 1031 пожар с ущербом в размере 30 миллионов 761 тысяча рублей. Погибли 49 человек.

Основными причинами пожаров в жилом секторе стали неосторожное обращение с огнем (628 случаев), нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования (174 случая) и нарушение правил устройства и эксплуатации печи (147 случаев). Также отмечено 55 поджогов.

За 8 месяцев на территории региона пожары уничтожили 465 строений, 2947,7 тыс. кв. м площадей и 21 единицу автотранспорта.

При этом удалось спасти 346 человек, материальные ценности на сумму 115 миллионов 426 тысяч рублей, 762 строения и 21 единицу автотранспорта.

Также сообщается, что из числа погибших 23 человека - пенсионеры, 18 - лица без определенного рода деятельности, 7 рабочих, два инвалида и один ребенок.

Теги: #пожар #МЧС
Источник: Псковская Лента Новостей
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