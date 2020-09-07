Более 16 тысяч спрятанных в пшенице пачек сигарет нашли псковские таможенники

Спрятанные в пшенице 16 тысяч 740 пачек сигарет нашли псковские таможенники на таможенном посту «ЖДПП Посинь» в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.
Контрабанда была обмотана черной полиэтиленовой пленкой и засыпана зерном.
Табачную продукцию с акцизными марками республик Беларусь, Казахстан и Таджикистан злоумышленники пытались вывезти в двух железнодорожных вагонах, которые следовали из Ростовской области в адрес латвийского получателя.
Ориентировочная стоимость незаконно перемещаемого товара - 1 млн рублей.