Происшествия

Более 16 тысяч спрятанных в пшенице пачек сигарет нашли псковские таможенники

Спрятанные в пшенице 16 тысяч 740 пачек сигарет нашли псковские таможенники на таможенном посту «ЖДПП Посинь» в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Контрабанда была обмотана черной полиэтиленовой пленкой и засыпана зерном.

Табачную продукцию с акцизными марками республик Беларусь, Казахстан и Таджикистан злоумышленники пытались вывезти в двух железнодорожных вагонах, которые следовали из Ростовской области в адрес латвийского получателя.

Ориентировочная стоимость незаконно перемещаемого товара - 1 млн рублей.