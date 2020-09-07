Происшествия

Магазин одежды обокрали две девушки в Великих Луках

Две девушки обокрали магазин женской одежды в Великих Луках. Преступление они совершили в торговом центре на улице Вокзальной.

За помощью в полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что из магазина исчезли несколько женских вещей. Ущерб составил 7 тысяч рублей. Стражи порядка провели расследование и задержали двух великолучанок 17 и 18 лет, пишет портал «Луки.ру».

Еще одна кража произошла в магазине на Октябрьском проспекте – у женщины похитили iPhone стоимостью 30 тысяч рублей. По подозрению в совершении этого преступления полицейские задержали 38-летнюю великолучанку.

Другая горожанка украла у посетительницы магазина телефон той же марки стоимостью более 45 тысяч рублей. В настоящее время она задержана.