Происшествия

Мусор, дом и бесхозное строение горели в Псковской области

В Псковском районе горел мусор на балконе жилого дома. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного управления МЧС, пожар произошел 7 сентября в 12.58 в доме на улице Балтийской в деревне Борисовичи.

На балконе поврежден мусор на площади 1 кв. метр. Квартира не пострадала. Причина пожара, по предварительным данным, - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

По той же причине в Великих Луках в 18.26 на проспекте Ленина горело бесхозное строение. Огнем повреждена кровля на площади 20 кв. метров.

В 21.13 в деревне Нивы Великолукского района сгорел жилой дом. Причина пожара - короткое замыкание проводки на вводе в дом.

В 3.57 8 сентября в Пскове на улице Ижорского батальона горел мусорный контейнер. Причина пожара, по предварительным данным, - неосторожное обращение с огнем.