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Воинское захоронение в Кунье разгромили подростки

Сотрудники полиции поселка Кунья установили причастных к разрушению плит на братском воинском захоронении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

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С заявлением о повреждении имущества к стражам порядка 7 сентября обратилась глава администрации населенного пункта. Она пояснила, что в выходные неизвестные повредили 9 мемориальных памятников в сквере на улице Пионерской, три из которых - не подлежат восстановлению: надгробия треснули и разбились.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки полицейские установили причастных к этому деянию. Ими оказались двое учащихся средней школы - мальчик 2009 года рождения и девочка 2007 года рождения. Дети признались в содеянном. По данному факту проводится проверка.

«Сейчас стражи порядка проводят разъяснительную работу с родителями школьников. Они уже согласились добровольно возместить причиненный ущерб и оплатить реставрацию 3 поврежденных мемориальных плит. Остальные уже установлены на место сотрудниками администрации», - говорится в сообщении ведомства.