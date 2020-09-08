Происшествия

Более 2 миллионов рублей лишился пскович после общения с лжесотрудником банка

После общения с мошенником пскович лишился более 2 миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В полицию с заявлением о хищении денег с банковского счета обратился 47-летний местный житель. Мужчина рассказал, что днем на его мобильный телефон позвонил неизвестный. Представившись сотрудником безопасности финансового учреждения, он сообщил, что кто-то пытается осуществить несанкционированный доступ к счету и снять имеющиеся там деньги. В связи с этим звонивший предложил псковичу отменить операцию. В результате «отмены» с депозитного счета владельца было списано более 2 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 «Мошенничество» УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается.

«С учетом складывающейся ситуации полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдения мер безопасности при общении с незнакомцами в Сети или по телефону. Как убеждает практика, ни в коем случае нельзя предоставлять им сведения персонального характера и реквизиты банковских карт. Излишняя доверчивость, как видим, может дорого стоить!» - отметили в ведомстве.