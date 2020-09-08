Происшествия

Гдович после застолья забрал с собой чужую бензопилу

Молодой житель города Гдова обокрал знакомую после застолья в ее доме. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от источника, близкого к правоохранительным органам.

Сообщение о краже в ОМВД России по Гдовскому району поступило 6 сентября от женщины 1980 года рождения. Выяснилось, что молодой человек 1999 года рождения после совместного распития спиртного с потерпевшей в доме на улице Слободской в Гдове украл из коридора бензопилу «Штиль» стоимостью около 20 тысяч рублей.

Гдович успел продать бензопилу, но ее изъяли сотрудники полиции. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере).