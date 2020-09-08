Происшествия

Погибший обнаружен на пепелище дома в Куньинском районе

В деревне Никольское Куньинского района сегодня, 8 сентября, сгорел жилой дом. Погиб человек, пишет районная газета «Пламя».

По информации пожарной части-15, сообщение о пожаре поступило в 4.40. Через минуту на место происшествия (деревня располагается в 7 километрах от Куньи) выехали 2 автоцистерны. В тушении участвовали 5 человек.

Пожар был ликвидирован, однако дом спасти не удалось. На месте ЧП был обнаружен труп. Причины возгорания выясняются. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем во время курения.

Между тем в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили, что погибшим является мужчина 1981 года рождения.