Происшествия

Более 7 тысяч спрятанных в удобрениях сигарет изъяли пограничники в Себежском районе

Более 7200 пачек сигарет, спрятанных в минеральных удобрениях, изъяли псковские пограничники в железнодорожном пункте пропуска «Себеж». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Контрабанду обнаружили в ходе оформления грузового состава, направлявшегося в Латвию. В бункерном вагоне с минеральными удобрениями, помимо груза, находились сигареты с акцизными марками иностранного государства, обмотанные полиэтиленом черного цвета. По предварительной оценке, стоимость выявленной партии сигарет составила более 250 тысяч рублей.

Табачную продукцию изъяли для проведения экспертизы. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств совершения противоправной деятельности и причастных лиц.

За последние две недели это уже третий подобный случай задержания крупной партии сигарет, добавили в ведомстве.