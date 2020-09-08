Происшествия

Великолучанин осужден за кражу запчастей для вагонов из вагона

Великолукским городским судом Псковской области вынесен приговор по уголовному делу в отношении неоднократно судимого местного жителя, совершившего преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в иное хранилище). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в великолукской транспортной прокуратуре, мужчина ранее судим в 2015 году за совершение умышленного преступления средней тяжести, условное наказание за которое отменялось, и в 2016 году к реальному лишению свободы.

Он незаконно проник в вагон, предназначенный для временного хранения товарно-материальных ценностей, расположенный на площадке отцепочного ремонта вагонов станции Великие Луки, откуда похитил запасные части для оборудования вагонов.

Судом он признан виновным в совершении указанного преступления и ему с учетом всех обстоятельств совершения преступления и личности подсудимого назначено наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Государственное обвинение в ходе рассмотрения уголовного дела в суде поддержано работником Великолукской транспортной