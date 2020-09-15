Происшествия

Два псковича осуждены за кражу сейфа с 4 миллионами рублей

Два псковича осуждены за кражу сейфа с 4,4 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что двое мужчин тайно пробрались на территорию одной из оптовых баз Пскова. Один из них проник в кабинет кассира, откуда вытащил металлический сейф с находившимися в нем денежными средствами в сумме свыше 4,4 млн рублей. Второй в это время находился на территории оптовой базы и следил за окружающей обстановкой.

Затем осужденные вдвоем перенесли сейф с деньгами за территорию оптовой базы и скрылись с похищенным с места преступления.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил одному из них наказание в виде 3 лет лишения свободы, а другому - в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы. Отбывать срок им предстоит в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда вступил в законную силу.